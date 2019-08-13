أمرت الحكومة الاشتراكية البرتغالية، سائقي صهاريج نقل المحروقات بـ"العودة إلى العمل"، في اليوم الأول من إضراب مفتوح يهدّد بإغراق البلاد في أزمة وقود في ذروة العطلة الصيفيّة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة تياغو أنطونيس، عقب اجتماع وزاري طارئ، أنّه "لم يكن هناك من حل آخر".
وجاء الأمر إثر إعلان الحكومة "حال طوارئ على صعيد الطاقة"، بعدما بدأت محطات المحروقات تنفد من مخزوناتها على الرغم من قيام الشرطة بمواكبة صهاريج الوقود المحمّلة بإمدادات إضافيّة. وتمّ نشر نحو 500 عنصر من قوات الأمن لقيادة الصهاريج بدلًا من السائقين المضربين.
وكان رئيس الوزراء البرتغالي قد أعلن في وقت سابق أنّ "حكومته لن تتردّد في استدعاء سائقين مضربين عن العمل في حال لم يتمّ تلبية الحد الأدنى من احتياجات خدمات الطوارئ والقطاعات ذات الأولويّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البرتغالية أمرت سائقي صهاريج الوقود المضربين بالعودة إلى العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.