مسؤول فلسطيني: لإشعال انتفاضة شاملة بالأراضي الفلسطينية لمواجهة "صفقة القرن"

دعا مسؤول دائرة العلاقات السياسية في "​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​"، ​ماهر الطاهر​، ​الفصائل الفلسطينية​ إلى "العمل على إشعال انتفاضة شاملة في الأراضي الفلسطينية كافّة، لمواجهة مخطّطات تصفية ​القضية الفلسطينية​، عبر ما يُسمّى بـ"​صفقة القرن​".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّهم "يحاولون تنفيذ "صفقة القرن" وفرض حقائق على الأرض، ونحن من جانبنا ينبغي أن نلجأ إلى سياسات تؤدّي إلى المواجهة الفعليّة على الأرض وفي الميدان لمثل هذه المخطّطات".

وعن اللجنة الّتي شُكّلت لوقف العمل بالاتفاقات الموقّعة مع ​إسرائيل​، أوضح الطاهر أنّ "هذه الخطوة مهمّة جدًّا باتجاه محاولة معالجة أوضاع الساحة الفلسطينية، بخاصّة بعد فشل خيار ما سُمّي ب​أوسلو​ ووصوله إلى طريق مسدود. وقد اتّخذ قرار بتشكيل لجنة لوقف العمل بالاتفاقات، وهناك قرارات اتّخذت بالمجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015، وتحدّثت هذه القرارات عن إلغاء اتفاقات أوسلو وإلغاء اتفاقات ​باريس​ الاقتصادية وعن سحب الاعتراف بإسرائيل؛ لكن للأسف هذه القرارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ".