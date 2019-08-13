البنتاغون يحقق بتقارير عن تعاطي مخدرات وتحرش بالقوات الخاصة للبحرية الأميركية

ذكرت قناة "سي إن إن"، أنّ "وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أصدرت قرارًا بإجراء تحقيق في تقارير عن تعاطي المخدرات والتحرش الجنسي في القوات الخاصة للبحرية الأميركية (Navy SEALs)".
ولفتت إلى أنّ "بيانات عن هذه الحوادث أثارت أسئلة لدى القيادة العامة في ما يتعلّق بالأخلاقيّات في وحدات القوات الخاصة"، منوّهةً إلى أنّ "من المعروف أنّ التحقيقات ستبدأ في تشرين الثاني، بمساعدة لجنة تمّ إنشاؤها خصيصًا للتحقيق. وعند الانتهاء، سيتم تقديم المعلومات إلى الكونغرس".
وأوضحت القناة أنّه "تمّ اتهام العديد من الضباط العسكريين في ولاية فرجينيا العام الماضي، باستخدام الكوكايين والمخدرات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت معلومات حول عودة فصيلة من قوات البحرية، في تموز، من العراق بسبب السُكر (الشرب المفرط للكحول)".
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