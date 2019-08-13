طقس صيفي رطب وبدرجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية المعتادة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيا رطبا وبدرجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية المعتادة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتّى مساء الخميس .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و رياح ناشطة احيانا، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرا تشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة. أما الخميس فيكون غائم جزئيّاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية و التي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية.
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