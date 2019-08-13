اللواء خير: العثور على جثة يُرجّح أن تكون عائدة لحسين فشيخ

أعلن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير في حديث إذاعي انه "تم العثور على جثة مع ترجيح أن تكون عائدة للمواطن حسين فشيخ على أن يصدر عن الهيئة بيان رسمي في غضون ساعتين".
يذكر ان المواطن اللبناني حسين فشيخ من بلدة بطرماز ـ الضنية، فقد أثناء غرقه في نهر بمنطقة كونكاري بدولة غينيا في إفريقيا، بعد محاولته إنقاذ شخصين من الغرق كان التيار جرفهما.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري كلف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير اجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الغينية وقنصل لبنان في غينيا لمعرفة مصير الشاب اللبناني حسين فشيخ من الضنية.
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