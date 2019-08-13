اللواء خير: العثور على جثة يُرجّح أن تكون عائدة لحسين فشيخ

أعلن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​ في حديث إذاعي انه "تم العثور على جثة مع ترجيح أن تكون عائدة للمواطن حسين فشيخ على أن يصدر عن الهيئة بيان رسمي في غضون ساعتين".

يذكر ان المواطن ال​لبنان​ي حسين فشيخ من بلدة بطرماز ـ ​الضنية​، فقد أثناء غرقه في نهر بمنطقة كونكاري بدولة ​غينيا​ في ​إفريقيا​، بعد محاولته إنقاذ شخصين من الغرق كان التيار جرفهما.

وكان رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ كلف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير اجراء ​الاتصالات​ اللازمة مع السلطات الغينية وقنصل لبنان في غينيا لمعرفة مصير الشاب اللبناني حسين فشيخ من الضنية.