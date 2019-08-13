الشرطة الأسترالية تعتقل رجلا يهاجم المارة بسكين في وسط سيدني

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الشرطة الأسترالية إعتقلت رجلا يحمل سكينا ويهاجم المارة في وسط مدينة سيدني.
وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن الرجل طعن امرأة وطارد عديدا من الأشخاص في حي أعمال مزدحم وكان خمسة أو ستة أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه، فقبضوا عليه وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا.
وأكدت الشرطة أنها قامت بتوقيف الرجل وأن الجريحة في حالة "مستقرة".
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أسترالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف "الله أكبر" و"اقتلوني".
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