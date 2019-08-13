الشرطة الأسترالية: العثور على جثة قرب موقع الاعتداء بسكين في سيدني

أعلنت ​الشرطة الاسترالية​ أنه عُثر على جثة قرب موقع الاعتداء بسكين في ​سيدني​.

يذكر أن الشرطة الأسترالية اعتقلت رجلا طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني هاتفا "الله أكبر" قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه. ونوّهت الشرطة بشجاعة المارة الذين تمكّنوا من السيطرة على المعتدي.

وأعلنت الشرطة أنها تلقّت تقارير حول ما تلفّظ به الرجل، لكنّها لم تتوصّل بعد إلى دافع للاعتداء.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام استرالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف "الله أكبر" و"اقتلوني".