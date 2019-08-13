أمل جديد لمريضات سرطان الثدي بتحويل الخلايا المصابة إلى دهون

تمكن العلماء من إبتكار طريقة متطورة للحد من انتشار خلايا سرطان الثدي الذي يحصد أروحا في صفوف النساء؛ إذ نجح العلماء من تحويل خلايا سرطان الثدي إلى خلايا دهنية.

وأشار موقع ” sciencealert” إلى أن العلماء استغلوا المسار الذي تنتشر فيه الخلايا السرطانية في الجسم، من أجل وقف انتشارها.

واعتمدت النتائج على دراسة أجريت على فئران، إذ تم زرع خلايا ثدي بشرية سرطانية (خبيثة) في جسمها.

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وأعطى العلماء لهذه الفئران دواء لمرض السكري يدعى “روسيغليتازون”، فضلاً عن دواء السرطان “تراميتينيب”.

وأفادت الدراسة أنها، عندما استعملت الخلايا السرطانية أحد المسارات، بهدف الانتشار في جميع أنحاء الجسم، تحولت من خلايا سرطانية إلى آخرى دهنية، وذلك بفضل الدوائين “روسيغليتازون” و”تراميتينيب”.

ويُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان التي تصيب النساء في أرجاء متفرقة حول العالم.