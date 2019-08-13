مغاربة يفضلون إقتناء ممتلكات عقارية بالمدن الداخلية بإسبانيا

يفضل المغاربة إقتناء ممتلكات عقارية في مدينة إسبانيا، خاصة في المدن الداخلية بالجارة الشمالية.
إذ أفادت صحيفة “لا فانجارديا” الإسبانية، قبل يومين، بأن المغرب احتل مراتب متقدمة في معاملات شراء العقار بإسبانيا خلال هذه السنة.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن الأجانب في إسبانيا إقتنوا على مايزيد 160 ألف شقة، وذلك في الربع الأول من السنة الحالية، مشيرة إلى أن البريطانيين والفرنسيين والألمان، يفضلون شراء ممتلكات عقارية في المناطق الساحلية، بينما يفضل الرومان والمغاربة شراء شقق في مدن داخلية.
ولفتت صحيفة” لا فانجارديا” الإسبانية، الانتباه إلى أن المغاربة يتصدرون المراتب الأولى في شراء شقق في مدنتي “إكستريمادورا” و”نافارا”.
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