للعام الثاني على التوالي..مدينة وزان من دون ماء وبعض القرى من دون كهرباء!

للعام الثاني على التوالي، وجد سكان مدينة وزان أنفسهم في مأزق كبير، صباح يوم عيد الأضحى، بعد انقطاع الماء الصالح للشرب عنهم، وفي بعض القرى عرفت إنقطاع الكهرباء أيضا.

وعبر سكان مدينة وزان وضواحيها عن إستيائهم من إنقطاع الماء خلال يوم العيد؛ إذ تسبب لهم في معاناة كبيرة، لاسيما، وأنه خلال عيد الأضحى يتم استهلاك كمية كبيرة من المياه، سواء من اجل تنظيف أضحية العيد، أو تنظيف مخلفاتها.

وفي السياق ذاته، احتج سكان جماعة “مقريصات” ضواحي مدينة وزان، على إنقطاع الماء والكهرباء معا.

وخاض المئات من السكان جماعة “مقريصات” مسيرة إحتجاجية، مساء الاثنين، مشيا على الأقدام، إلى غاية مركز الجماعة ذاتها، محتجين على انقطاع الكهرباء والماء خلال يوم العيد.

ويشار إلى أن مدينة وزان والقرى المجاورة لها، ليست الوحيدة التي تعاني من شح المياه يوم عيد الأضحى؛ فبعض المدن الواقعة جنوب المغرب، مثل “إيمتانوت” و”أولاد تايمة” يعاني سكانها من إنقطاع المياه خلال عيد الأضحى.