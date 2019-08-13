الكويت تدعو لممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أمس، الإثنين، إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتدائه على المصلين في المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى المبارك.

قال الغانم، في تصريح صحافي، إن "الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى، صباح عيد الأضحى المبارك، تثبت مجددا سقوط دعوات السلام الزائفة، ومشاريع التسوية الفارغة، مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة".

واعتبر أنه "من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند".

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وشدّد الغانم، أن "مواجهة هذا الكيان الغاصب قدر وإيمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية فهذا لا يمنع من العمل حثيثا وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا وإسلاميا ودوليا".

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على المصلّين في المسجد الأقصى المبارك، وحاولت منعهم من دخوله لأداء صلاة العيد، التي تحلّ مع ما يعتبره اليهود "ذكرى خراب الهيكل" المزعوم.

وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين أوقعت 61 إصابة في صفوفهم، تم نقل 16 منهم للمستشفيات في القدس حسب إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.