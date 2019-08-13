الشرطة الأسترالية تعلن إصابة امرأة في حادث طعن بوسط سيدني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، إصابة امرأة في حادث طعن بوسط مدينة سيدني.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يحمل سكيناً.







وأظهرت لقطات مصورة شاباً يحمل سكيناً في أحد الشوارع العامة بوسط العاصمة الأسترالية، وهو يحاول توقيف السيارات، فيما قام المارة بتوقيفه حتى جاءت الشرطة.

وكانت وسائل إعلام محلية في أستراليا قد أعلنت الشهر الماضي أن الشرطة أحبطت التخطيط لعملية إرهابية في مدينة سيدني.

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وقالت وسائل الإعلام إنه تم القبض على 3 أشخاص في سيدني يشتبه بتخطيطهم لهجوم إرهابي وعلى علاقة بتنظيم داعش الإرهابي.

وكانت الحكومة الأسترالية قد قالت مؤخراً إنه من الصعب منع حدوث "هجمات فردية" في المستقبل على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة في أعقاب هجمات ماضية تستلهم نهج تنظيم داعش.





وأطلق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون حملته الانتخابية مؤخراً للفوز بولاية جديدة، متعهداً بإبقاء بلاده في أمان وسط عالم محفوف بالمخاطر.