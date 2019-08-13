مقتل وإصابة 3 ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، مقتل أحد ضباط دوريات الطرق السريعة في مدينة ريفيرسايد بولاية كاليفورنيا، وأصيب اثنان آخران خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلح.

وقال مسؤول بشرطة ريفرسايد إن مشتبهاً به فتح النار على قوات الشرطة ببندقية، فيما قامت القوات بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته وتوفي لدى وصوله المستشفى.





وأصيب 6 أشخاص، الأحد الماضي، بجروح في إطلاق نار في "غارفيلد بارك" على الجانب الغربي من ولاية شيكاغو الأمريكية.





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وأفادت شرطة ولاية شيكاغو بأن الضحايا 5 نساء ورجل واحد كانوا يقفون مع مجموعة كبيرة من الناس في منطقة بشارع "ويست ليك".

وكان حادث إطلاق النار على متسوقين، مؤخراً، في ولاية تكساس الأمريكية، والذي راح ضحيته 20 شخصاً وأصيب 26 آخرون، قد فتح ملف أعنف حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة.





يعد حادث إطلاق النار في متجر وول مارت بمدينة إلباسو بولاية تكساس ضمن أكبر الحوادث من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة.