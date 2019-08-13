بريطانيا تطالب إيران بالتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم بحث عدد من القضايا الأمنية بينها إيران خلال لقاء رئيس الوزراء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وأكد المتحدث باسم جونسون أن موقف بريطانيا من إيران والاتفاق النووي لم يتغير، مطالبا طهران بأهمية التوقف الفوري عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

والشهر الماضي طالب الممثلون الدائمون لدول فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة وقف إيران أنشطتها التي تخالف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد ممثلو فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان ضرورة تجنب أي خطوات تصعيدية من شأنها تقويض سلامة الاتفاق النووي.

ومن جانب آخر تعرضت الملاحة الدولية الفترة الماضية إلى تصعيد غير مسبوق من الجانب الإيراني، حيث تم توقيف ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما مضيق هرمز، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.