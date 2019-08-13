العقوبات تجبر إيران على خفض اعتمادها المباشر على النفط

أعلنت الحكومة الإيرانية الأحد أنها ستجري إصلاحات جديدة في هيكل ميزانية البلاد من أجل خفض الاعتماد المباشر على عائدات النفط إلى الصفر، وذلك لمواجهة تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع.

وقال رئيس منظمة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت: "بالنظر إلى الأوقات الصعبة نتيجة العقوبات (...) من الضروري التأكد من أن الإصلاحات في هيكل الميزانية للعام المقبل ستكون قادرة على خفض الاعتماد المباشر على عائدات النفط إلى الصفر".

وأشار المسؤول إلى أنه حتى في الظروف العادية، كانت البلاد بحاجة لخفض اعتمادها على عائدات النفط التي كانت ولا تزال حيوية بالنسبة للاقتصاد الإيراني.

وأضاف نوبخت في أول جلسة برلمانية حول ميزانية العام المالي الجديد في إيران، والذي يبدأ في 20 مارس (آذار) 2020، "للمرة الأولى، اتخذنا خطوة هامة نحو إصلاح هيكل ميزانية البلاد".

ودخلت العقوبات الأمريكية الموجهة ضد قطاع النفط بإيران، حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقب انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع الجمهورية الإسلامية.

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وشددت واشنطن هذه العقوبات في مايو (أيار) الماضي بعدما قررت عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لثماني دول لشراء النفط الإيراني.

وكانت فكرة تقليل الاعتماد المباشر على عائدات النفط مطروحة في إيران منذ سنوات بالفعل، ووفقاً لما ذكره وزير الخارجية محمد جواد ظريف هذا الأسبوع، فإن هذا الاعتماد يقل حاليا عن 30%، مقابل 50% في السابق.

وعلى الرغم من ذلك، أكد ظريف ضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى 2.8 مليون برميل يوميا، وهو نفس معدل التصدير للجمهورية الإسلامية قبل العقوبات الأمريكية.

وفي حالة عدم تحقيق ذلك، ستقلص طهران اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل حزمة جديدة من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، كما فعلت من قبل في يوليو (تموز) الماضي حين قررت تجاوز المستوى المحدد لتخصيب اليورانيوم، وذلك رداً على العقوبات.