يقر الرلمان الاوربي ان يتعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي بصفته السلطة الحقيقيه والقويه على الارض في جنوب اليمن. هذا القرار يعكس الشرعية المتزايدة للمجلس الانتقالي بعد احداث عدن الاخيره وتعامله المسْول مع خصومه، وأداءه في ادارة الازمه مع الشرعيه اليمنيه ودول التحالف ونجاحه في مد اليد إلى التفاوض تحت رعاية المملكه العربيه السعوديه . ومن خلال تصرفاته يرى البرلمان ان المجلس الانتقالي الجنوبي أظهر انه أكثر انفتاحاً من ما طرح عليه من تصورات عكسيه- وياْمل البرلمان الاوربي ان ينخرط المجلس كاطرف اساسي في العمليه السياسيه الشاملة. وأوضح أن هذا الاعتراف بالمجلس يعني التعامل معه كما يتم التعامل مع الاطراف السياسيه الاخرى. يناقش مشروع القرار هذا في اول اجتماع للبرلمان الاوربي بعد الاجازه الصيفيه....

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالجليل شايف الشعيبي يكتب: الخير قادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.