هدنة ليبيا.. قطر تقتنص الفرصة لإنقاذ مليشياتها في طرابلس

ما إن بادر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بالموافقة على هدنة إنسانية في أرجاء البلاد تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك بعدما اقترحتها الأمم المتحدة، إلا وسارعت قطر للتحدث بلسان حكومة الوفاق ومليشياتها، معلنة دعمها لها.

ويبدو أن توالي ضربات الجيش الوطني في ليبيا، أربكت حسابات الحمدين، خاصة أنها جاءت بعد أيام من إسقاط طائرة أسلحة قادمة من تركيا، ما أصاب أذناب تميم بالذعر، لتبحث الدوحة عن نصير لإنقاذ أذنابها من خسائر وويلات الحرب، لتجد أمام الهدنة بعد دعوة البعثة الأممية المنادية بوقف المعارك.

ودعت قطر في بيان لوزارة الخارجية، المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إقليمياً ودولياً بالإضافة إلى مكونات المشهد الليبي المختلفة إلى الاصطفاف وراء هذه المبادرة لإنجاحها.

وقال البيان: إن "الشعب الليبي يستحق هذه الهدنة لا سيما خلال هذه الأيام المباركات، وهو الذي قاسى ويلات الحرب خصوصاً منذ أن شنت مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عدوانها على طرابلس".

وكانت حكومة الوفاق الليبية أعلنت قبولها هدنة إنسانية عرضتها عليها الأمم المتحدة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وقالت "الوفاق"، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، في بيان أمس الجمعة: إنّ "وقف إطلاق النار سيشمل منع الضربات الجوية؛ وذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين".

ورغم دعم النظام القطري للهدنة في ليبيا، إلا أنه لم يتوانى على محاولة تشتيت تركيز الجيش الوطني الليبي على تحرير العاصمة طرابلس، خوفا من شبح الهزينة النهائية الذي يراود ميليشيات الإرهاب القطري، بعدما فشلت دوحة الخراب في خطتها الشيطانية، ليطلق المرتزقة التشاديون، لتفجير الوضع في مرزق، الذين عمل كثير منهم في صفوف مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية بطرابلس، منفذين عمليات عدة على منطقتي الجنوب والهلال النفطي شمالا.

لكن رغم ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إحكام سيطرتها وتأمينها لمدينة مرزق جنوب ليبيا، لينهي بذلك سيطرة مرتزقة تشاديون مدعومين من قطر، على المنطقة، ويربك مخطط تنظيم الحمدين ومحاولاتها فتح أكثر من جبهة لتشتيت جهود الجيش الوطني في استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي "ممثلا في كتيبة خالد بن الوليد" توصل لاتفاق تهدئة في وقت سابق بين الأعراق في المدينة "العرب والتبو والطوارق"، إلا أن بعض منتسبي قبائل التبو بالتعاون مع المرتزقة التشاديين خرقوا هذا الاتفاق واعتدوا على الأهالي والمدنيين؛ ما أسفر عن استشهاد عدد من الأفراد من عرب مرزق، ما دفع الجيش الليبي للتدخل للقضاء على العصابات الإرهابية التي تهدد الاستقرار في الجنوب.

وتأتي هذه الجريمة التي ترتكبها مليشيات المرتزقة التشاديين التي يقودها الإرهابي حسن موسى سوقي التباوي المطلوب دوليا والمدعوم من تركيا وقطر، في إطار التحالف مع الجماعات الإرهابية المحاصرة في طرابلس، ومحاولة لضرب الخطوط الخلفية للجيش الليبي.