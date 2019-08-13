احمد محمد سالم باعيسئ يكتب: معاني من كلمة الزبيدي

الان استمعنا لكلمة السيد الرئيس عيدروس الزبيدي علئ قناة عدن المستقله

وقد زال الثام وقطع الشك بليقين في بث مباشر لم يشير ابدا ابدا ابد لتسليم معسكرات او المعاشيق او كل ما اسقطته قواتنا قوات المقاومه الجنوبيه الباسله الكلمه مختصره ومفيده تهنئه بمناسبة عيد الاضحئ المبارك

شرح كل مادار في شهر اغسطس من احداث والاغتيالات واخرها اغتيال الشهيد ابو اليمامه والتشييع لجنازته واعتداء قوات الاحتلال علئ المشيعين وماحصل في المعسكرات لمحه شامله باختصار الذي مادعا المجلس الانتقالي ان يتخذ قرار الدفاع عن النفس او الاستسلام وضياع قضيتنا الوطنيه واتخذو القرار الاول الدفاع عن النفس تاكيد المجلس الانتقالي مواصلته ضمن التحالف العربي لمحاربة المد الفارسي الايراني والحوثي تلبية الدعوه التي اطلقتها المملكه العربيه السعوديه بوقف اطلاق النار الاستعداد وتلبية دعوة المملكه السعوديه الذهاب اليها لعقد الاجتماع هناك هذا باختصار اهم ماقاله السيد الرئيس عيدروس الزبيدي قلنا لكم لاتصدقو اعلام الاخوانجيين واذاكانت السعوديه غير موافقه كانت باتمنع الانتقالي من السيطره من الحظه الاولي التحالف علئ علم بكل مايجري مسبقا.

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وهناك كانت قوات سعوديه في قصر المعاشيق وتابعتم الاخبار انها غادرت اذا كانت السعوديه غير راضيه علئ سيطرة الانتقالي ستامر قواتها بلبقاء في المعاشيق الميسري تم ترحيله بعربات سعوديه ايش عادكم تشتو من اثباتات المجلس الانتقالي يمثلنا وعيدروس قايدنا شغل علئ كبير ودهاء وذكاء سياسي في التكتيك الاستراتيجي للاحداث وللاحداثيات انتهئ .

اغلقو اذانكم من اعلام وصحفيين الاخونجيين الاصلاح ومن تبعهم من ابناء جلدتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.