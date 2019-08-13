المرشحة الديمقراطية لرئاسة أميركا تعلق حملتها للمشاركة بتدريبات عسكرية بإندونيسيا

أعلنت المرشحة الديمقراطية الأصغر للانتخابات الرئاسية الأميركية تولسي غابارد، "أنّها ستعلّق حملتها الانتخابية لأسبوعين تقريبًا، للمشاركة في تمارين عسكريّة في إندونيسيا".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّني أحبّ بلادنا وأن أكون قادرة على خدمتها بطرق عدّة، منها كجنديّة".
وغابارد البالغة 38 عامًا هي عضو في الكونغرس عن هاواي منذ عام 2013، وتخوض السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020. واعتُبرت منذ البدء دخيلة على السباق، وأظهرت ثقة خلال المناظرات وخصوصًا في الجولة الثانية الّتي أُجريت نهاية تموز الماضي.
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