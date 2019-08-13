قرقاش: تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود مقبلة

لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، إلى أنّ "زيارة مميّزة لولي عهد ​أبو ظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ إلى ​السعودية​ الشقيقة ولقاءات الأخوة الصادقة مستمرّة".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجيّة ثابتة لعقود مقبلة، والركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة. نمضي معًا قدمًا بثقة وعزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها".

وكان ولي العهد قد وصل أمس إلى جدة، والتقى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.