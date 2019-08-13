سلطات سنغافورة تحظر تجارة العاج المحلية اعتبارا من 2021

أعلنت حكومة سنغافورة "أنّها ستحظر تجارة العاج المحليّة اعتبارًا من أيلول عام 2021"، لتغلق الباب أمام سوق مهمّة لأنياب الأفيال الّتي يتمّ اصطيادها بشكل غير مشروع. وأوضحت أنّ "الحظر سيعني أنّه سيتمّ منع بيع عاج الأفيال ومنتجات العاج وعرض عاج الأفيال ومنتجات العاج علنًا بهدف البيع".
وتسبّب الطلب على العاج من دول آسيوية مثل الصين وفييتنام، حيث يتحوّل العاج إلى حلي وأدوات للزينة، إلى ارتفاع وتيرة الصيد غير القانوني في إفريقيا.
وقد حُظرت تجارة العاج الدولية منذ عام 1990 بموجب معاهدة حظر الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المعرّضة لخطر الانقراض، الّتي وقّعت عليها معظم الدول.
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