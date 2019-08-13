لجنة بمجلس النواب الأميركي تدرس إنهاء عطلتها مبكرا لبحث تشريع بشأن السلاح

ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مساعدين ديمقراطيين، أنّ "أعضاء اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، الّذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد ينهون عطلتهم خلال شهر آب الحالي قبل موعدها بأسبوع، لطرح تشريع يهدف إلى الحد من أعمال العنف بالسلاح"، بعد أن خلّفت واقعتا إطلاق نار جماعي في ولايتي تكساس وأوهايو 31 قتيلًا.
وأوضح المساعدون أنّ "نواب اللجنة قد يعودون إلى واشنطن يوم الرابع من أيلول، لإعداد ثلاثة أو أربعة مشاريع قوانين كي يصوّت عليها مجلس النواب الّذي من المقرّر أن يستأنف جلساته يوم 9 أيلول، بعد عطلة الصيف الّتي تستمرّ ستة أسابيع"، لافتًا إلى أنّ "رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر يريد بحث إجراءات تشمل طرح مشروع قانون يقدّم حوافز للولايات الّتي تتبنّى قوانين تمنع الأشخاص الّذين يعتبرون خطرًا على أنفسهم والغير من حيازة السلاح".
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