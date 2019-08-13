الشرطة الكندية تخطط لإتمام إرسال ضباطها الإضافيين إلى مالي هذا العام

أعلنت المسؤولة عن قيادة ضباط الشرطة الكندية في مالي، كيلي برادشو، أنّ "كندا تخطّط لإتمام إرسال الضباط الـ20 الإضافيين إلى مالي هذا العام، لتعزيز البعثة الأممية الموجودة هناك"، موضحةً أنّ "هدفنا أن يكون لنا 20 ضابط شرطة في مالي مع نهاية العام الحالي".
وكانت كندا قد أعلنت عن خططها لإرسال 20 ضابطًا إلى مالي في الصيف الماضي. وحتّى الآن، تمّ نشر 10 ضباط ضمن البعثة الأممية في البلاد.
وبشكل عام، من المقرّر إرسال 1700 عسكري من مختلف الدول لتعزيز البعثة الخاصة بدعم الاستقرار في مالي.
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