بومبيو:حريصون على معالجة الظروف التي تدفع بالهجرة غير المنظمة من غواتيمالا

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حرص الولايات المتحدة على معالجة الظروف السياسية التي تدفع بالهجرة غير المنظمة من دولة غواتيمالا بأميركا الوسطى.
وأشاد خلال تهنئته لأليخاندرو غياماتي على انتخابه رئيسا جديدا لغواتيمالا، بشعب تلك الدولة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية التي وصفها بـ"الناجحة والحرة والنزيهة والشفافة".
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تشترك في علاقات تاريخية عميقة مع غواتيمالا وتتطلع لمواصلة شراكتها معها في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.
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