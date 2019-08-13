بومبيو:حريصون على معالجة الظروف التي تدفع بالهجرة غير المنظمة من غواتيمالا

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، حرص ​الولايات المتحدة​ على معالجة الظروف السياسية التي تدفع ب​الهجرة​ غير المنظمة من دولة ​غواتيمالا​ ب​أميركا​ الوسطى.

وأشاد خلال تهنئته لأليخاندرو غياماتي على انتخابه رئيسا جديدا لغواتيمالا، بشعب تلك ​الدولة​ للمشاركة ب​الانتخابات الرئاسية​ التي وصفها بـ"الناجحة والحرة والنزيهة والشفافة".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تشترك في علاقات تاريخية عميقة مع غواتيمالا وتتطلع لمواصلة شراكتها معها في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.