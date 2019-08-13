موسوي أعرب عن تضامن إيران مع المتضررين جراء السيول بالهند والصين وميانمار

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، عن تضامن إيران مع المتضرّرين جراء ​السيول​ في كلّ من ​الهند​ و​الصين​ و​ميانمار​.

وعبّر في بيان، عن "بالغ أسفه للخسائر والأضرار الكبيرة الّتي حلت بالبلاد جرّاء موجة السيول".

وكانت قد أفادت السلطات الصينية بأنّ "حصيلة الإعصار "ليكيما" الّذي يضرب شرق البلاد، ارتفعت إلى 49 قتيلًا و21 مفقودًا"، وذلك بعد ثلاثة أيام من دخوله البرّ الصيني.

من جهتها، أجلت السلطات الهندية نحو مليون شخص إلى مخيمات طوارئ في الأيام الأخيرة، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن أمطار موسميّة إلى 184 قتيلًا على الأقل.