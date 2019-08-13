دانت وزارة الخارجية الباكستانية، "القيود الّتي تفرضها الهند على المسلمين في جامو وكشمير خلال عيد الأضحى، والّتي تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي". وركّزت على أنّ "الهند تواصل فرض حظر التجوّل في جامو وكشمير، وتعليق شبكة الإتصالات بما في ذلك الإنترنت خلال فترة عيد الأضحى المبارك".
ووصفت في بيان، الإجراءات الهندية بـ"عمليّة العزلة الوحشيّة الّتي تفرضها نيودلهي على المسلمين في جامو كشمير المحتلة".
وكانت قد سمحت السلطات الهندية في جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان، لبعض المسلمين بأداة صلاة عيد الأضحى في المساجد، وذلك بالتزامن مع فرضها إجراءات أمنيّة "غير مسبوقة" في جامو وكشمير، بعد إلغائها مادتين دستوريتين تنهي الوضع الخاص للإقليم الّذي كان يتمتّع بالحكم الذاتي.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية باكستان دانت قيود الهند على مسلمي كشمير خلال الأضحى: عملية عزلة وحشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.