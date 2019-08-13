أشاد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، بموافقة ​الحكومة البريطانية​ على المشاركة في حماية ​السفن​ بمياه الخليج. وفي حديث مع الصحافيين في لندن، أمل "أن تكتشف الدول الموقعة على ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ حجم الانحرافات فيه كما اكتشفنا نحن". وكشف أنه ستكون ل​أميركا​ "محادثات مكثفة مستقبلا مع ​بريطانيا​ حول إيران".

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كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: سيكون لنا محادثات مكثفة مستقبلا مع بريطانيا حول إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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