احتواء الحريق في جزيرة كناريا الكبرى بأرخبيل الكناري الإسباني

تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق شب في كناريا الكبرى، ​الجزيرة​ السياحية الواقعة في أرخبيل الكناري الإسباني بالمحيط الأطلسي، ما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

وقال رئيس ​الحكومة​ المحلية أنخيل فيكتور توريس في ​مؤتمر​ صحافي إن "جهود احتواء الحريق أثمرت وفرص إخماد الحريق جيدة" .

غير أن أجهزة الطوارئ في الأرخبيل حذرت من أن رياحا قوية وموجة حر وشيكة، يمكن أن تؤجج الجمرات المتبقية وتتسبب بحريق جديد، مؤكدة أن "كل ​الطاقة​ البشرية ستبقى في مكانها وسيواصل 230 شخصا عملهم خلال الليل".