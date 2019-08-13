احتواء الحريق في جزيرة كناريا الكبرى بأرخبيل الكناري الإسباني

تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق شب في كناريا الكبرى، الجزيرة السياحية الواقعة في أرخبيل الكناري الإسباني بالمحيط الأطلسي، ما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.
وقال رئيس الحكومة المحلية أنخيل فيكتور توريس في مؤتمر صحافي إن "جهود احتواء الحريق أثمرت وفرص إخماد الحريق جيدة" .
غير أن أجهزة الطوارئ في الأرخبيل حذرت من أن رياحا قوية وموجة حر وشيكة، يمكن أن تؤجج الجمرات المتبقية وتتسبب بحريق جديد، مؤكدة أن "كل الطاقة البشرية ستبقى في مكانها وسيواصل 230 شخصا عملهم خلال الليل".
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