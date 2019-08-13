فؤاد عثمان: المربعات الأمنية بمخيم عين الحلوة انتهت ولإعادة النظر بحقوق الفلسطينيين

أكّد مسؤول الجبهة الديمقراطية في ​مخيم عين الحلوة​، فؤاد عثمان، أنّ "المربعات الأمنية في المخيم انتهت"، لافتًا إلى أنّ "الجيش ال​لبنان​ي تفهّم التحركات الجماهيريّة الّتي قام بها الفلسطينيون بعد إجراءات ​وزارة العمل​، للمطالبة بحقوقهم الإنسانية، وتفهّم أنّ التحركات لا تمسّ لا أمن لبنان ولا استقراره".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على "أنّنا التزمنا منذ "​اتفاق الطائف​" بالسلم الأهلي في لبنان، وندعو ​الحكومة​ لإعادة النظر بالحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان، ومنها حق التملك والعمل".