فؤاد عثمان: المربعات الأمنية بمخيم عين الحلوة انتهت ولإعادة النظر بحقوق الفلسطينيين

أكّد مسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوة، فؤاد عثمان، أنّ "المربعات الأمنية في المخيم انتهت"، لافتًا إلى أنّ "الجيش اللبناني تفهّم التحركات الجماهيريّة الّتي قام بها الفلسطينيون بعد إجراءات وزارة العمل، للمطالبة بحقوقهم الإنسانية، وتفهّم أنّ التحركات لا تمسّ لا أمن لبنان ولا استقراره".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على "أنّنا التزمنا منذ "اتفاق الطائف" بالسلم الأهلي في لبنان، وندعو الحكومة لإعادة النظر بالحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان، ومنها حق التملك والعمل".
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