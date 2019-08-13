حنكش: على الحكومة وقف تقاذف المسؤولية بملف النفايات والترقيع ليس مسموحا

أكّد عضو "كتلة الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​،أنّ "على الحكومة وقف تقاذف المسؤوليّة في ملف ​النفايات​، ومُضحك أن يقول وزير البيئة إنّه اجتمع مع ​نواب المتن​ ولم يقدّموا له الحل، وكأنّنا نحن الوزراء فهذا ليس من واجبنا ومع هذا فقد تقدّمنا بحلول بديلة"، لافتًا إلى "أنّنانتمنّى على أيّ وزير في الحكومة العقيمة عدم تقاذف المسؤوليّات".

وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "هناك مساواة بعدم القدرة على حلّ ​مشكلة النفايات​ ومساواة بتضليل الرأي العام ومساواة بتقاذف المسؤوليّات"، منوّهًا إلى أنّه "جرى تناتش للحصص ومحاصصة عند ​تشكيل الحكومة​، واليوم يقولون اعطونا حلًّا. هم القدرة والمال والسلطة التنفيذية، فمن يعطيهم حلًّا؟. يكفى التضليل للرأي العام فيما البلد يغرق بالنفايات".

وأوضح حنكش "أنّنا سبق أنّ قدمّنا خطة لوزير البيئة ​فادي جريصاتي​، واجتمعنا به كنواب المتن، وبعدها وجّهنا سؤالًا إلى الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، ولم يأت جواب حتّى اليوم"، مبيّنًا أنّ "المعارضة موجودة للمحاسبة وللإضاءة على الخطأ، وطرح انتظام للحياة السياسيّة".

وأعلن أنّ "الترقيع ليس مسموحًا، وهل نزيل جبل النفايات من ​برج حمود​ لإقامة جبل نفايات جديد في ​الجديدة​؟"، مشيرًا إلى أنّ "اليوم يتمّ تخييرنا بين السيء والأسوأ". وذكر "أنّنا طرحنا البديل، و"حزب الكتائب" قال إنّ في ​السلسلة الشرقية​ هناك مناطق عدّة بعيدة عن السكن وعن المياه الجوفية، ويمكن وضع النفايات فيها إلى حين البدء بالخطة المستدامة للنفايات".