جريصاتي: الحل لنفايات المتن مطروح في مطمر الجديدة لا برج حمود

أكد وزير البيئة ​فادي جريصاتي​، في حديث تلفزيوني، أن ​مطمر برج حمود​ ليس مطروحا لا بتوسيعه ولا بتعليته، موضحاً أن الحل للمتن مطروح في مطمر الجديدة.

ودعا جريصاتي من لديه بديلاً إلى أن يقدمه، مشدداً على أبواب الوزارة مفتوحة وهو يرحب بكل الحلول، لافتاً إلى أننا "طلبنا من اتحادات البلديات ونواب المتن منذ ٤ اشهر مساعدتنا في تحديد مواقع محتملة لمطمر صحي لكن لا جواب حتى اليوم".

وأشار جريصاتي إلى أن الموقع هو أساس الخلاف، لافتاً إلى أنه من الضروري الحديث مع الأهالي وإختيار المواقع التي فيها أقل ضرر بيئي، لكن على الدولة أن تأخذ القرار وتفرض هيبتها، موضحاً أنه في المنية والضنية وزغرتا توقف بسبب التدخلات السياسية.