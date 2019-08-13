ذبيان: الإنتهاكات الاسرائيلية تأكيد على المقاومة كخيار أوحد لتحرير فلسطين

لفت رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان الى أن أبناء فلسطين جسدوا من خلال تصديهم البطولي لجنود العدو والمستوطنين في باحة المسجد الأقصى المبارك، المعنى الحقيقي لعيد الأضحى، مؤكدين إستعدادهم للتضحية بأرواحهم فداء لفلسطين والأقصى.
وسأل ذبيان عن موقف الأنظمة العربية والإسلامية التي قامت بتطبيع علاقتها مع العدو الإسرائيلي من هذا الإنتهاك السافر، والتعدي على حرمة المسجد الأٌقصى والمصلين في يوم الأضحى، حيث أهان قطعان المستوطنين وجنود العدو العمامات والمقامات على مرآى ومسمع العالم الذي لم ينبس ببنت شفة.
وأكد أن "الإنتهاكات الصهيونية في فلسطين وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، تؤكد يوماً بعد يوم على أن المقاومة هي الخيار الأوحد من أجل تحرير فلسطين أرضاً وشعباً، فالعدو لا يفهم الا لغة وحيدة هي لغة القوة التي ترسم معادلة ردع، على غرار ما تحقق في قطاع غزة وفي جنوب لبنان حيث نعيش ذكرى إنتصار تموز 2006 الذي شكل المنعطف ورسم بداية النهاية لكيان العدو".
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