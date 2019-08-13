اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بكين: أفادت السلطات الصينية الثلاثاء أنّ حصيلة الاعصار ليكيما الذي يضرب شرق البلاد ارتفعت إلى 49 قتيلًا و21 مفقودًا، وذلك بعد ثلاثة أيام من دخوله البرّ الصيني.
وارتفعت حصيلة الضحايا في الوقت الذي يواصل فيه الإعصار، الأقوى في هذا الموسم، تقدمه في البر الصيني باتجاه الشمال، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات الأحد أفادت بمقتل 32 شخصًا وفقدان 16 آخرين.
تم إجلاء مليون شخص على الأقلّ مع اقتراب الإعصار، نقل أكثر من 110 آلاف منهم إلى ملاجئ. وأدّى ليكيما إلى اضطرابات شديدة في حركة المواصلات، ولا سيما في منطقة شانغهاي المكتظة بالسكان.
وتسبّب الإعصار بأضرار مادية جسيمة، قدّرت السلطات قيمتها لغاية الساعة بحوالى 26 مليار يوان (3.3 مليار يورو).
وبعدما اجتاح جزيرة تايوان، دخل ليكيما البر الصيني من السواحل القريبة لمدينة ونلينغ قبيل الساعة 2:00 السبت (18:00 ت غ الجمعة) ترافقه رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الإعصار ليكيما في شرق الصين إلى 49 قتيلًا و21 مفقودًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.