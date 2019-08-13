ارتفاع حصيلة الإعصار ليكيما في شرق الصين إلى 49 قتيلًا و21 مفقودًا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بكين: أفادت السلطات الصينية الثلاثاء أنّ حصيلة الاعصار ليكيما الذي يضرب شرق البلاد ارتفعت إلى 49 قتيلًا و21 مفقودًا، وذلك بعد ثلاثة أيام من دخوله البرّ الصيني.

وارتفعت حصيلة الضحايا في الوقت الذي يواصل فيه الإعصار، الأقوى في هذا الموسم، تقدمه في البر الصيني باتجاه الشمال، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات الأحد أفادت بمقتل 32 شخصًا وفقدان 16 آخرين.

Advertisements

تم إجلاء مليون شخص على الأقلّ مع اقتراب الإعصار، نقل أكثر من 110 آلاف منهم إلى ملاجئ. وأدّى ليكيما إلى اضطرابات شديدة في حركة المواصلات، ولا سيما في منطقة شانغهاي المكتظة بالسكان.

وتسبّب الإعصار بأضرار مادية جسيمة، قدّرت السلطات قيمتها لغاية الساعة بحوالى 26 مليار يوان (3.3 مليار يورو).

وبعدما اجتاح جزيرة تايوان، دخل ليكيما البر الصيني من السواحل القريبة لمدينة ونلينغ قبيل الساعة 2:00 السبت (18:00 ت غ الجمعة) ترافقه رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة.