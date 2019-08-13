شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 فضائح كشفها العاملون بقنوات الإخوان عن أيمن نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأزمات الداخلية التى اندلعت بقنوات الإخوان الكثير من الفضائح الخاصة بالقائمين على تلك القنوات، التى تحاول الجماعة إظهارهم بأنهم يدافعون عن الحق، إلا أنهم فى الحقيقة ينكشف أكاذيبهم أمام الجميع، من خلال شهادات العاملين فى تلك المنابر التحريضية التى توضح بشكل كبير حجم الجرائم التى يتركبها هؤلاء الإخوان فى قنواتهم، حيث فضح العاملون بتلك القنوات أيمن نور ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 فضائح أيمن نور.. مطبع مع إسرائيل. يكذب على حلفاءه فى الخارج يسرق أموال القنوات لصالح حساباته بالبنوك Advertisements يقصى كل من يخالفه فى قنواته يشترى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى للدفاع عنه

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