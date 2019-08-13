شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى بإنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة وجهة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة إنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة وجهة حكومية للرد على الشائعات وربطهما بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة في تقرير برلماني لها - علي ضرورة التزام الشركة المصرية للاتصالات بالجدول الزمنى الذى وضعته لإحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية لتحسين مستوى الخدمة والإسراع في توصيلها للمناطق النائية والمحرومة.

وفي السياق ذاته، شددت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي أهمية العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى وخاصة أن مصر تعتبر معبر رئيسي لكابلات الانترنت على مستوى العالم.

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جدير بالذكر أن لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أصدرت تقريراً بشأن انجازتها خلال دور الإنعقاد الرابع، والذى رصد عقد 82 اجتماعا استغرق نحو 125.30 ساعة عمل.