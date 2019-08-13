أداة جديدة بتطبيق "Telegram" لمنع الفوضى في الدردشة الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

قد يعاني المستخدم في حوارات الدردشة الجماعية من ورود رسائل لا نهاية لها وبوتيرة متسارعة للغاية، ولذلك يتوافر لمديري مجموعات الدردشة بتطبيق Telegram أداة جديدة لمنع حدوث فوضى بتطبيق التراسل الفوري.

وتعمل الأداة الجديدة، التي تحمل اسم الوضع البطيء Slow Mode، على إعطاء أعضاء مجموعات الدردشة نوعا من الراحة الإجبارية بعد إرسال الرسالة الأخيرة وحتى كتابة الرسالة التالية، وقد تمتد هذه الفترة ما بين نصف دقيقة وساعة واحدة.

بالإضافة إلى توافر وظيفة جديدة تتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل الفردية بشكل أقل إزعاجا، أي بدون صدور صوت الإشعار لدى المتلقي، وفي هذه الحالة لا يتعين على المستخدم النقر على زر الإرسال، ولكن يجب الاحتفاظ بالزر مضغوطا، إلى أن يظهر تلميح بالإرسال بدون صوت، وعندئد يتم ترك الزر.