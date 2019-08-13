سامسونج تطلق هاتفها جالاكسي "A10s" الجديد من الفئة المتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

أعلنت شركة سامسونج، إطلاق هاتفها الذكي A10s الجديد من الفئة المتوسطة، وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجهاز الجديد يزخر بشاشة قياس 6.2 بوصة تعمل بدقة وضوح 1520 x 720 بيكسل مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها إلى 512 جيجابايت عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وقامت شركة سامسونج بترقية معالج الهاتف الذكي الجديد من خلال الاعتماد على معالج ثماني النوى، بحيث تعمل 4 أنوية بسرعة تصل إلى 2.0 جيجاهرتز، في حين تعمل الأنوية الأربعة الأخرى بشكل موفر للطاقة بسرعة تصل إلى 5ر1 جيجاهرتز، وتعمل الكاميرا الخلفية بواسطة مستشعرين بدقة 13 ميجابيكسل و2 ميجابيكسل لمعلومات العمق، وتمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي جالاكسي A10s الجديد على مستشعر بصمة أصابع على الجانب الخلفي مع بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة تدوم لفترة طويلة بفضل المعالج والشاشة الموفرة في استهلاك الطاقة.

وأعلنت شركة سامسونج عن طرح هاتفها الذكي جالاكسي A10s الجديد في الأسواق العالمية باللون الأسود والأزرق والأخضر والأحمر، ولكنها لم تفصح عن أية بيانات بشأن أسعار جهازها الجديد في أسواق المنطقة العربية.