كولومبيا تفرض غرامة مالية على شركة "أوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا- (د ب أ):
أعلنت هيئة رقابية كولومبية، أمس الاثنين، أنها ستُغرّم شركة "أوبر" أكثر من 2.1 مليار بيزو (627 ألف دولار) بزعم أنها عرقلت زيارة إدارية في عام 2017.
وذكرت هيئة مراقبة الصناعة والتجارة أنه خلال زيارة تنظيمية لمكتب الشركة المسجل في أكتوبر 2017، فوجئ المفتشون بأن الشركة لم تقدم لهم معلومات وعرقلت وصولهم إلى الحواسيب الخاصة بها.
وأضافت الهيئة في بيان بشأن الغرامة: "قدم الشركة موقفا ازدرائيًا ومعرقلًا تجاه طلبات مسؤولي الوفد".
كما حددت الهيئة ثلاثة موظفين وقامت بتغريمهم.
من ناحيتها، قالت أوبر في بيان إنها لم تتلق إخطارًا بالغرامة، وأضافت أن تلك الغرامة قابلة للطعن عليها، وأشارت إلى أنها ستقوم بفحصها عند استلامها.
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