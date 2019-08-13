رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج: أعمال العنف تدفع المدينة "إلى طريق اللاعودة"

حذّرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام اليوم الثلاثاء، من أنّ أعمال العنف التي تخلّلت التظاهرات في المدينة تدفع المدينة "إلى طريق اللاعودة".

وقالت لام في مؤتمر صحافي إن "العنف، سواء أكان الأمر استخدام العنف أم التغاضي عنه، سيدفع هونج كونج إلى طريق اللاعودة، وسيغرق مجتمع هونج كونج في وضع مقلق وخطير للغاية".

وشهد التحرك الاحتجاجي في هونج كونج في الأسابيع الأخيرة تصاعداً في أعمال العنف خلال المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

وخلال تظاهرات نهاية الأسبوع، أطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع داخل محطات المترو والشوارع التجارية المكتظة.

ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة وإعادة رمي القنابل المسيّلة للدموع على الشرطة.

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ودخلت حشود من المتظاهرين، بلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص بحسب الشرطة، باحة الوصول في المطار احتجاجاً على أعمال العنف، التي يتهمون الشرطة بها، مما حدا بإدارته إلى إلغاء جميع الرحلات، في قرار نادر استمرت مفاعيله لغاية صباح الثلاثاء.

بدورها شدّدت بكين لهجتها، أمس الإثنين، بقولها إنّها ترى "مؤشرات إرهاب" في الحراك الاحتجاجي ضدّ السلطة التنفيذية الموالية لها في هونج كونج التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استعادة الصين السيادة عليها في 1997.