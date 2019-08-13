الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق ويبيتون بمنى

يقضي حجاج بيت الله الحرام ليلتهم الثانية في مشعر منى بعد أن تدفقوا، اليوم الإثنين، في أول أيام التشريق لرمي الجمرات.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية أن حجاج دولة الإمارات بخير وأن البعثة الرسمية تواصل العمل بجد واجتهاد لتوفير أفضل الخدمات في مخيمات المشاعر المقدسة.

وأعرب الكعبي عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها السخي واللامحدود لحجاج دولة الإمارات واهتمامها ومتابعتها الحثيثة لأحوالهم لأداء مناسكهم على أكمل وجه، مثمناً الخدمات المتميزة التي يحظى بها ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

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كان الحجاج قد توجهوا، أمس الأحد، إلى على مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن عدد الحجاج، الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، بلغوا (2489406) حجاج، منهم (1855027) حاجاً من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (634379) حاجاً.

وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بأعداد حجاج العام الماضي، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع (117731)؛ حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ (2371675).