كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرة في "مكسيكو سيتي" ضد الشرطة المكسيكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر مجموعة من الناشطين في المكسيك، امس الاثنين، في احتجاج دعت إليه منظمات مدنية ضد الشرطة وذلك بعد اتهام 4 من ضباط الشرطة باغتصاب قاصر في نهاية الأسبوع في سيارة دورية في "حي أزكابوتزالكو"، أمام وزارة الأمن العام في "مكسيكو سيتي"، وارتدى بعض المتظاهرين ملابس للشرطة حاملين لافتات واسلحة بلاستيكية.

وأظهرت صورا نشرتها وكالة "فرانس برس" الفرنسية، قيام إحدى المتظاهرات برش "سبراي" على أحد رجال الشرطة وأحد مسؤولي المدينة، وذلك إثناء الإدلاء بحديث لوسائل الإعلام.

يذكر أن مئات من عناصر الشرطة الفيدرالية تظاهروا في يوليو الماضي، وقاموا بقطع الطرق في العاصمة "مكسيكو سيتي"، احتجاجا على احتمال نقلهم للحرس الوطني، وهو قوة أمن تم تشكيلها حديثا بناء على خطة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيزأوبرادور، لمحاربة الجريمة المتصاعدة والتصدي للفساد المستشري في الشرطة واتهم الضباط، الحكومة باقتطاع رواتبهم وانتهاك الدستور بوضعهم تحت قيادة عسكرية في الحرس الوطني.