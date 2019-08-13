حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم، الثلاثاء، بحيث تبقى حارة إلى حارّة جدًا في مختلف المناطق نهارًا، ومعتدلة نسبيًا في الجبال ليلًا، ولكنها تبقى رطبة وحارة نسبيًا في المناطق المنخفضة في السواحل والسهل الساحلي ليلًا، الرياح شمالية غربية رطبة.
كما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، غدًا، الأربعاء، بحيث تبقى الأجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وتعود لتصبح معتدلة في ساعات الليل في المناطق الجبلية، ودافئة إلى حارة نسبيًا في بقية المناطق المنخفضة. الرياح شمالية غربية.
وبعد غدٍ، الخميس، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدًا في كافة المناطق بما في ذلك القمم الجبلية نهارًا، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في المناطق الجبلية وتبقى حارة نسبيًا ورطبة في السواحل والسهل الساحلي.
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