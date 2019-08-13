ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار ليكيما في شرق الصين إلى 49 قتيلا و21 مفقودا

ذكرت السلطات ​الصين​ية أنّ "حصيلة ال​إعصار​ "ليكيما" الّذي يضرب شرق الصين، ارتفعت إلى 49 قتيلًا و21 مفقودًا"، وذلك بعد ثلاثة أيام من دخوله البرّ الصيني.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، بأنّ "الإعصار الأقوى هذا الموسم، يواصل تقدّمه في البر الصيني باتجاه الشمال".

وكان قد أُعلن في وقت سابق عن مقتل 32 شخصًا وفقدان 16 آخرين. وتمّ إجلاء مليون شخص على الأقلّ مع اقتراب الإعصار، نُقل أكثر من 110 آلاف منهم إلى ملاجئ.

وثد أدّى الإعصار إلى اضطرابات شديدة في حركة المواصلات، ولا سيما في منطقة ​شانغهاي​ المكتظة بالسكان. وتسبّب بأضرار مادية جسيمة قدّرت السلطات قيمتها لغاية الساعة بحوالى 26 مليار يوان (3,3 مليار يورو).