الجيش الليبي: مقتل عدد من أفراد قوات حكومة الوفاق في طرابلس

أعلن ​الجيش الليبي​ بقيادة المشير خيلفة حفتر، قتل عدد من أفراد قوات حكومة الوفاق في العاصمة ​طرابلس​،. وتسليم قائد ميداني نفسه للجيش الليبي. يذكر انه تتواصل منذ نيسان الماضي ​اشتباكات​ مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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