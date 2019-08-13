ترامب يدرس اختيار مبعوثه إلى كوريا الشمالية ليكون السفير المقبل إلى روسيا

كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، أنّ "مبعوث ​الولايات المتحدة الأميركية​ الحالي إلى ​كوريا الشمالية​، ستيفن بيغون، مرشّح ليكون سفير الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ المقبل إلى ​روسيا​".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ الأسبوع الماضي، أنّ السفير الحالي في ​موسكو​، جون هنتسمان، سيتنحى في تشرين الأول المقبل بعد عامين في المنصب"، وسط تكهنات بأنّه يعتزم الترشّح لمنصب حاكم ولاية يوتا.

وكان بيغون قد قاد مفاوضات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية، استعدادًا للقمة الثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية ​كيم جونغ أون​ في هانوي في شباط الماضي، الّتي انتهت بالفشل.