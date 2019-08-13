"الصحة العالمية" طعّمت أكثر من 1300 شخص ضد الإيبولا في جوما بالكونغو

أعلنت "منظمة الصحة العالمية"، "أنّها طعّمت أكثر من 1300 شخص ربما يكونون قد التقطوا فيروس "الإيبولا" في مدينة جوما بالكونغو الديمقراطية"، ممّا يساعد في احتواء ما يخشى كثيرون من أن يصبح انتشارًا سريعًا في مركز حضري.
وكان قد أدّى تفشّي "الإيبولا" منذ عام في شرق الكونغو الديمقراطية إلى وفاة ما لا يقلّ عن 1800 شخص، كما أدّى عنف الحركات المسلحة ورفض بعض السكان المحليين التدخّل الخارجي، إلى عرقلة جهود احتواء الفيروس.
وأُعلنت حالة التأهب القصوى في جوما الّتي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، خلال الأيام السبعة الماضية، بعد نقل عامل بمنجم للذهب العدوى لعدد كبير من الناس قبل وفاته.
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