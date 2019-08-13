كاري لام: هونغ كونغ ستغرق بوضع خطير بسبب أعمال العنف التي تخللت التظاهرات

حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في ​هونغ كونغ​ ​كاري لام​ من أن "أعمال ​العنف​ التي تخلّلت التظاهرات المدافعة عن الديموقراطية في المدينة، سيدفع هونغ كونغ على طريق اللاعودة، وسيغرق مجتمعها في وضع مقلق وخطير للغاية".

يذكر ان التحرك الاحتجاجي في هونغ كونغ شهد في الأسابيع الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف خلال المواجهات بين ​الشرطة​ والمتظاهرين. وقد أطلقت الشرطة ​الغاز​ المسيّل للدموع داخل محطات المترو والشوارع التجارية المكتظة. ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة وإعادة رمي القنابل المسيّلة للدموع على الشرطة.

ورأت بكين أن هناك "مؤشرات إرهاب" في الحراك الاحتجاجي ضدّ السلطة التنفيذية الموالية لها في هونغ كونغ التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استعادة ​الصين​ السيادة عليها في 1997.