وزير خارجية ألمانيا سيزور كندا لمدة 3 أيام ويلتقي فريلاند

أعلنت ​وزارة الخارجية الكندية​، أن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، سيزور كندا لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت أن وزيرة الخارجية الكندية ​كريستيا فريلاند​ ستستضيف نظيرها الألماني في اجتماعات ثنائية في تورنتو لمناقشة تعزيز العلاقات الوثيقة بين كندا و​ألمانيا​، وتشمل المناقشات مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك الالتزام المشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة تغير المناخ والتعددية والتجارة القائمة على القواعد وغيرها من قضايا السلام والأمن.

ومن المنتظر أن يشارك الوزيران حلال تواجدها في تورونتو في مناقشة حول الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية في القرن الحادي والعشرين وأيضا زيارة معهد الذكاء الاصطناعي.