التحالف العربي: أنصار الله تستخدم إعلامها المضلل وأذرعه الخفية لتسويق انتصارات وهمية

شدّد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي) العقيد الركن تركي المالكي، على أنّ "الانتصارات الوهميّة لجماعة "أنصار الله" لا تتعدّى حدود إعلامها المضلّل للتعتيم وتضليل عناصرها الإرهابيّة"، مركّزًا على أنّ "انتصارات الجيش الوطني اليمني مدعومًا من التحالف على أرض الواقع، أربكت قيادات "المليشيا" الإرهابية الّتي تستخدم إعلامها المضلّل وأذرعه الخفيّة لتسويق الأوهام".
وأوضح أنّ "الانتصارات الحقيقيّة والفعليّة حقّقها الجيش الوطني اليمني وبدعم من قوات التحالف، لتحرير الأراضي اليمنية واستعادة الدولة اليمنية من "أنصار الله" الّتي تضاعفت خسائرها البشريّة والماديّة"، لافتًا إلى أنّ "المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر هذه "المليشيا" الطائفيّة والعنصريّة، وانتهاكاتها الجسيمة بحقّ الشعب اليمني، ومنها القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وتخزين الأسلحة بالأحياء السكنية، وإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها العشوائي على المدنيين".
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