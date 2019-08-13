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بولسونارو يحذر من ان تشهد البرازيل موجة مهاجرين فارين من الأرجنتين

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حذر الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو​، من أن بلاده يمكن أن تشهد موجة مهاجرين فارين من ​الأرجنتين​، إذا أعادت انتخابات رئاسية هناك اليساريين إلى الحكم بعد النتائج القوية التي حققوها في الاقتراع التمهيدي.

ووصف بولسونارو الرئيسة الأرجنتينية السابقة بأنها "محتالة يسارية" وقارنها بزعماء يساريين آخرين مثل الرئيس الكوبي الراحل ​فيدل كاسترو​ والرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

وأوضح ان هذه المنطقة من بلاده "يمكن أن تشهد موجة من ​المهاجرين​ من الأرجنتين مثلما شهد شمال البلاد موجة من المهاجرين من ​فنزويلا​ بسبب الأزمة الاقتصادية".

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