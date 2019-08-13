حذر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، من أن بلاده يمكن أن تشهد موجة مهاجرين فارين من الأرجنتين، إذا أعادت انتخابات رئاسية هناك اليساريين إلى الحكم بعد النتائج القوية التي حققوها في الاقتراع التمهيدي.
ووصف بولسونارو الرئيسة الأرجنتينية السابقة بأنها "محتالة يسارية" وقارنها بزعماء يساريين آخرين مثل الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأوضح ان هذه المنطقة من بلاده "يمكن أن تشهد موجة من المهاجرين من الأرجنتين مثلما شهد شمال البلاد موجة من المهاجرين من فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر بولسونارو يحذر من ان تشهد البرازيل موجة مهاجرين فارين من الأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.